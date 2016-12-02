У центрі Лондона загорівся двоповерховий автобус (відео)

Рятувальники кажуть, що, коли прибули гасити пожежу, в транспорті ще були люди. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Допомогу медиків потребував тільки водій, який надихався диму.

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В автобусі було три з половиною сотні літрів бензину. З побоювань, що вони вибухнуть, рятувальники евакуювали жителів найближчих будинків.