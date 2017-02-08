У кабінет міського голови Херсона підклали муляж вибухівки

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Поліцейські оглянули приміщення і виявили вибухівку просто у кабінеті міського голови.

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Щоправда згодом з'ясувалося - це був лише муляж.

Останні півроку про замінування міськради анонімні дзвінки надходять регулярно.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Харкові "замінували" облдержадміністрацію.