У кабінет міського голови Херсона підклали муляж вибухівки

20:40, 08 лютого 2017
Інциденти
256 0

Усіх працівників і відвідувачів Херсонської міськради довелося сьогодні евакуювати через повідомлення про замінування.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Поліцейські оглянули приміщення і виявили вибухівку просто у кабінеті міського голови.

Читайте такожВ Одесі через псевдозамінування евакуювали людей із трьох апеляційних судів

Щоправда згодом з'ясувалося - це був лише муляж.

Останні півроку про замінування міськради анонімні дзвінки надходять регулярно.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Харкові "замінували" облдержадміністрацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#вибухівка#мінування