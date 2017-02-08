У кабінет міського голови Херсона підклали муляж вибухівки
20:40, 08 лютого 2017Інциденти
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Усіх працівників і відвідувачів Херсонської міськради довелося сьогодні евакуювати через повідомлення про замінування.
У кабінет міського голови Херсона підклали муляж вибухівки
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Поліцейські оглянули приміщення і виявили вибухівку просто у кабінеті міського голови.
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Щоправда згодом з'ясувалося - це був лише муляж.
Останні півроку про замінування міськради анонімні дзвінки надходять регулярно.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Харкові "замінували" облдержадміністрацію.
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