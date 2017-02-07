У Харкові "замінували" облдержадміністрацію
Також до поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки у двоповерхівку.
У Харкові поліцейські шукають вибухівку у приміщенні облдержадміністрації. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Харкові.
Повідомлення про начебто мінування облдержадміністрації надійшло о 9:25. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що із ОДА евакуювали всіх людей.
Крім того, у поліції також повідомили про начебто закладену вибухівку у двоповерховій будівлі на вулиці Маршала Бажанова 21/23.
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На місця виїхала слідчо-оперативна группа територіального відділу поліції, експерти-вибухотехніки.
Наразі проводиться перевірка.
Як повідомляв УНІАН раніше, 30 січня правоохоронці Харкова також перевіряли інформацію щодо замінування облдержадміністрації.
Тоді вибухівки у приміщенні не виявили.