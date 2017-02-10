Прикордонники зафіксували польоти російських гелікоптерів вздовж адмінкордону з окупованим Кримом

Українські прикордонники 9 лютого зафіксували два російських гелікоптери Мі-8, які пролітали вздовж адмінмежі із окупованим Кримом. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян на сторінці ДПСУ в Facebook.

"Протягом вчорашнього дня ми двічі спостерігали російські вертольоти Мі-8, які здійснювали політ уздовж адмінмежі без її перетину", - повідомив він.

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У той же час Слободян заявив, що всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі 9 лютого функціонували стабільно, обстрілів прикордонників або транспортних коридорів не було.

Як повідомляв УНІАН раніше, Велика Британія підняла в повітря свої винищувачі для супроводження двох російських бомбардувальників Ту-160, які пролетіли поблизу британського кордону.