Велика Британія підняла винищувачі для супроводження російських бомбардувальників
Велика Британія підняла в повітря свої винищувачі для супроводження двох російських бомбардувальників Ту-160, які пролетіли поблизу британського кордону.
Як повідомляє Daily Mail, два російські бомбардувальники перебували в зоні інтересів Великої Британії, однак, не порушили повітряний простір країни.
Винищувачі Typhoon були підняті з бази ВПС в Лоссимуті і Конінгсбі, щоб супроводжувати російські бомбардувальники.
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Як заявив згодом офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, російські Ту-160 виконували політ в нейтральних водах в районі Баренцева, Норвезького морів і Атлантичного океану, передає РІА Новости.
За його словами, в ході польоту екіпаж Ту-160 виконали дозаправку в повітрі від літаків-паливозаправників Іл-78.
В РФ запевняють, що всі польоти літаків Повітряно-космічних сил Росії виконуються чітко у відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору, кордони інших країн не порушуються.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року два російські бомбардувальники Ту-160 супроводжувалися винищувачами чотирьох європейських країн по мірі їх просування з боку Норвегії в напрямку північної частини Іспанії і назад.