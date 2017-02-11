Масштабна ДТП у Києві: одна людина загинула, постраждали вагітні та діти (фоторепортаж)

"Страшна смертельна ДТП у Києві на Гетьмана: загинула мати, батько та двоє доньок 3 і 7 років в реанімації. Постраждали дві вагітні жінки. Всього 9 госпіталізовані", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

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Згідно з повідомленням, попередньо, мікроавтобус «Мерседес» вилетів на зустрічну смугу в «Фіат» з сім'єю і зачепив «Ауді».

«Водія Фіат витягував спецзагін рятувальників САРЗ. На місці працює машина "Медицина катастроф" та оперативно-слідча група. Велика пробка з обох сторін», - додали в повідомленні.