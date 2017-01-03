На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся із легковим авто, є загиблий

У Львівській області рейсовий автобус із 29 пасажирами на дорозі «Львів – Жидачів» зіткнувся із автомобілем «ГАЗ – 24», передає прес-служба Львівської ОДА.

Аварія сталася 2 грудня ввечері. Зазначається, що водій легкового авто "ГАЗ-24" рухався у напрямку села Заріччя, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

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Внаслідок цього автомобіль зіткнувся із рейсовим автобусом "Калуш-Львів". Водій легкового авто загинув на місці.

Причини аварії наразі з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок зіткнення іномарок загинули три людини, травми отримала 3-річна дитина. Аварія сталася 2 січня, близько 3:20 сталося на Олексіївці в районі виїзду на Окружну дорогу.