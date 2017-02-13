У Києві снігоприбиральна машина повалила стовп, який на смерть розчавив чоловіка
01:21, 13 лютого 2017Інциденти
848 0
У Києві на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової снігоприбиральна вантажівка зачепила стовп, який упав і розчавив чоловіка 1951 року народження.
Смертельна НП сталася на пішохідній доріжці / dtp.kiev.ua
Про це повідомляється на сайті dtp.kiev.ua.
Смертельна НП сталася на пішохідній доріжці.
Читайте такожМасштабна ДТП у Києві: в реанімації померла одна з постраждалих дівчаток (відео)
«Подружжя гуляло разом. Чоловік помер на очах у дружини. Смерть настала миттєво. На місці працює поліція і оперативно-слідча група», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові маршрутка зіткнулася з причепом, який перевозив кілька БТР. В результаті у маршрутки розбито передню частину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter