Віта Заверуха заявила про побиття (фото)

Віта Заверуха та її хлопець Олесь Черняк заявили, що у неділю їх побили активісти формації С14. Про це вони написали у Facebook.

Читайте такожЛяшко звинуватив Парасюка у нападі на поліцейського в Бахмуті, але той це заперечує

"Ми прийшли на Освітню Асамблею, попили чаю і потім нас покликали на вулицю. Там чекав Тимур (Сергій Бондар) і тоді незнайомий тіп в білому. Замість привітання я отримав удар в обличчя без розмов, а коли почав чинити спротив, то мене били вже втрьох (хоча і це не завадило розрядити в них балон з газом) Тимур, чувак в білому і ще один мудак. В цей же час Віту заламував Коля Панченко і ще й дав їй по обличчю. Чувак в білому теж на якийсь момент відійшов "вгомонювати" Віту", - стверджує Черняк.

За його словами, після бійки він та Віта поїхали в лікарню.

"С14 намагались використовувати і керувати моєю дівчиною Вітою Заверухою. Намагались приписати собі заслуги, до яких вони не мають відношення, і хотіли прибрати з тексту подяки імена деяких з тих, хто допомагав у звільненні Віти. Коли вони зрозуміли, що проштовхнути свою лінію не вдасться, то попросили прийти мене і Віту обговорити спірні моменти… Як виявилось потім це було колективне рішення керівництва С14-повиховувати тих хто з ними не згоден", - заявляє Олесь Черняк.

У свою чергу представники руху С14 стверджують, що били лише Олеся, а не Віту.

"Вчора ввечері Олесь Черняк отримав по обличчю за свої слова від людини, яку образив. С14 не терпить і не буде терпіти образ, в особливості від людини якій ми допомогли так багато, в особливості після кілька разових розмов щодо правил етикету", - пояснюють ситуацію в С14.

Проте сама Завіруха каже, що побили і її. "Так, була бійка. Так, нас побили. Мене не сильно, я дівчина, мені сильно й не потрібно. Били мого чоловіка, намагаючись залякати мене та змусити виконувати їх вказівки, які суперечать моральним поняттям - керувати людиною в особистому житті. Їм не сподобалось, що ми їм мало написали подяки в пості. Мене бити не хотіли, я сама влізла в бійку, а дехто нервовий "прописав" мені", - написала вона у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2015 року кілька невідомих з автоматичної зброї обстріляли будівлю стаціонарного посту №502 на Броварському проспекті (Биківня), жертв і постраждалих в результаті обстрілу не було.

У ніч на 4 травня молоді люди в масках, погрожуючи зброєю, скоїли розбійний напад на автозаправну станцію. Зловмисники поранили співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 грн. Коли правоохоронці спробували затримати злочинців, почалася стрілянина. В результаті загинули двоє міліціонерів, ще троє потрапили в лікарню з пораненнями. Всього затримано 5 осіб: Віта Заверуха, Андрій Романюк, Євген Кошелюк, Микола Мнишенко і Данило Ситников. У затриманих вилучили автоматичну зброю, гранатомет і вибухівку. У серпні 2015 р. Генпрокуратура направила в суд кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу України стосовно цих осіб. 24 січня бізнесмен Олексій Тамразов вніс 1,6 мільйона гривень застави і Заверуха вийшла на свободу.