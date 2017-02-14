На Дніпропетровщині серійний грабіжник погрожував підірвати п'ятиповерхівку

Про це повідомляє 056.ua з посиланням на прес-службу підрозділу особливого призначення КОРД.

Так, 29-річний чоловік, якого слідчі підозрюють у скоєнні серійних збройних пограбувань, забарикадувався в одній з квартир п'ятиповерхівки і погрожував підірвати всіх, хто буде намагатися проникнути до нього в житло.

При цьому він заявляв, що прикривається "живим" щитом. Як стало відомо пізніше, їм повинна була стати його співмешканка.

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"Отримавши дозвіл на затримання правопорушника і оцінивши ситуацію, я прийняв рішення почати з чоловіком переговори. На контакт з нами підозрюваний довго не йшов. Погрожував підірвати будинок з мешканцями, потім покінчити з собою, але з часом нам вдалося вмовити його відпустити заручницю. Ще через деякий час, здався і сам зловмисник", - розповів старший штурмової групи КОРД Андрій.

У будинку правоохоронці вилучили обріз гладкоствольної рушниці, купу набоїв 16-го калібру та бойову гранату Ф-1. Крім того, був знайдений бронежилет четвертого класу захисту.

Кримінальне провадження кваліфіковане за ст. 186 ч. 3 Кримінального кодексу України (грабіж). Грабіжнику загрожує від чотирьох до восьми років в'язниці.

Раніше у Львові чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхівки.