В Одесі "замінували" суд

В Одесі правоохоронці шукають вибухівку у Київському районному суді. Про це повідомили у ГУ НП в Одеській області.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомленні про замінування приміщення суду по вул. Верненський, 3-Б.

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В даний час слідчооперативна група Київського відділу поліції, вибухотехніки і рятувальники виїхали для обстеження об'єкта та прилеглої до нього території.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові поліцейські шукали вибухівку у приміщенні облдержадміністрації. Місцеві ЗМІ також повідомляли, що із ОДА евакуювали всіх людей.