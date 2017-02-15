В Одесі "замінували" суд

14:02, 15 лютого 2017
Інциденти
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Правоохоронці проводять пошуки можливої вибухівки у приміщенні суду.

Правоохоронці проводять обшук у будівлі суду / 112.ua

В Одесі правоохоронці шукають вибухівку у Київському районному суді. Про це повідомили у ГУ НП в Одеській області.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомленні про замінування приміщення суду по вул. Верненський, 3-Б.

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В даний час слідчооперативна група Київського відділу поліції, вибухотехніки і рятувальники виїхали для обстеження об'єкта та прилеглої до нього території.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові поліцейські шукали вибухівку у приміщенні облдержадміністрації. Місцеві ЗМІ також повідомляли, що із ОДА евакуювали всіх людей.

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Теги: #суд#поліція#замінували