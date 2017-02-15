Голодна смерть дитини в Києві: дії горе-матері перекваліфікували на умисне вбивство

У Києві прокуратура перекваліфікувала дії матері, яка на 9 днів залишила двох малолітніх дітей самих у квартирі, що призвело до смерті одного з них. Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

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Спершу дії матері кваліфікували за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини).

«Однак, як встановило слідство, покинувши дітей напризволяще, жінка усвідомлювала наслідки їхнього дев'ятиденного голодування та мала можливість повідомити, де і у якому стані вони перебувають. Разом з тим умисно та цілеспрямовано цього не зробила, що й призвело до смерті однорічного хлопчика», - підкреслили в прокуратурі.

За результатами розслідування 15 лютого зловмисниці повідомили про зміну попередньої підозри та оголошено нову підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (п.2 ч. 2 ст. 115 КК України). На даний час за клопотанням прокуратури підозрювана перебуває під вартою. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 20-річна мешканка Києва, уродженка Миколаївської області, на 9 днів залишила в квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку - в несвідомому стані. Дії горе-матері були кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.