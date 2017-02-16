У Львові мешканці багатоповерхівки знайшли коробку з мертвим немовлям

Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, сьогодні, 16 лютого, близько 09:00 до правоохоронців надійшло повідомлення, що на сходовій клітці тринадцятого поверху житлового будинку по вул. Гетьмана Мазепи, 5 виявили коробку в якій знаходилося тіло немовляти.

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Як розповіла Добровольська, наразі експертизою попередньо встановлено, що дитина могла народитися у пологовому будинку, але потім померла. На тілі новонародженої дитини виявлено сліди того, що проводився професійний розтин, очевидно медиками лікарні. Також дитина відповідно одягнена і загримована для поховання. Її тіло могли видати батькам для поховання, але вони залишили його на сходовій клітці багатоповерхівки.

Наразі проводяться ряд експертиз, встановлюються причини смерті дитини і де міг проводитися розтин. Також вживаються заходи з метою встановлення жінки, яка народила дитину.