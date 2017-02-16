У Києві облили червоною фарбою вхід до Інституту національної пам'яті - В'ятрович

Про це повідомив директор установи Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

«Тим часом під дверима Українського інституту національної пам'яті розлили червону фарбу і залишили наліпки «Славянская стража». Очевидно, це ті самі, хто нині напали на мене», - написав В'ятрович і опублікував відповідну фотографію.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень близько 14:00 сталася спроба нападу на В'ятровича, тілесних пошкоджень він не зазнав. Три особи були затримані.

«Якісь «хворі» в масках стояли перед Укрінформом, де мав відбутися мій звіт. Троє з них кинулися на мене - невдало для них. Зараз затримані поліцією. Звіт відбувся. А «хворим» напевно таки варто частіше відвідувати спортзал», - прокоментував подію В'ятрович.