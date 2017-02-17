Керівника Фонду соцзахисту інвалідів затримали за вимагання 700 тисяч гривень (фото)

17:06, 17 лютого 2017
Інциденти
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Правоохоронці затримали за вимагання голову Фонду соціального захисту інвалідів при Міністерстві соціальної політики України.

facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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"ГСУ ГПУ разом з службою К СБУ зафіксували вимагання керівником Фонду соціального захисту інвалідів при Мінсоцполітики 700 тис грн від підлеглого директора обласного відділення. Ця сума складає 10% від коштів, виділених області на програми соціальної підтримки інвалідів", - написав він.

facebook.com/LlutsenkoYuri

Відзначається, що сьогодні зловмисника затримали на гарячому.

Раніше у Києві чиновник Держпраці погорів на хабарі в 112 тисяч гривень.

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Теги: #Луценко#хабар#фонд#інваліди