Керівника Фонду соцзахисту інвалідів затримали за вимагання 700 тисяч гривень (фото)

Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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"ГСУ ГПУ разом з службою К СБУ зафіксували вимагання керівником Фонду соціального захисту інвалідів при Мінсоцполітики 700 тис грн від підлеглого директора обласного відділення. Ця сума складає 10% від коштів, виділених області на програми соціальної підтримки інвалідів", - написав він.

Відзначається, що сьогодні зловмисника затримали на гарячому.

Раніше у Києві чиновник Держпраці погорів на хабарі в 112 тисяч гривень.