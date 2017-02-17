Керівника Фонду соцзахисту інвалідів затримали за вимагання 700 тисяч гривень (фото)
17:06, 17 лютого 2017Інциденти
1100 0
Правоохоронці затримали за вимагання голову Фонду соціального захисту інвалідів при Міністерстві соціальної політики України.
Зловмисника затримали на гарячому / facebook.com/LlutsenkoYuri
Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
Читайте такожНа Львівщині помічник нардепа погорів на хабарі (фото)
"ГСУ ГПУ разом з службою К СБУ зафіксували вимагання керівником Фонду соціального захисту інвалідів при Мінсоцполітики 700 тис грн від підлеглого директора обласного відділення. Ця сума складає 10% від коштів, виділених області на програми соціальної підтримки інвалідів", - написав він.
Ця сума становить 10% від коштів, виділених області на підтримку інвалідів / facebook.com/LlutsenkoYuri
Відзначається, що сьогодні зловмисника затримали на гарячому.
Раніше у Києві чиновник Держпраці погорів на хабарі в 112 тисяч гривень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter