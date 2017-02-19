Ремонтники відновили частину пошкодженої в районі Авдіївки ЛЕП, але світла досі немає

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 14:50 ремонтною бригадою ТОВ «ДТЕК високовольтні мережі» відновлено пошкоджену повітряну лінію електропередач на контрольованій території», - йдеться в повідомленні.

При цьому в ДСНС додали, що тривають перемовини щодо відновлення пошкодженої лінії електропередачі на непідконтрольній території.

Всього до аварійно відновлювальних робіт залучено 144 осіб та 37 одиниці техніки, у тому числі від ДСНС - 69 осіб та 25 одиниці техніки, йдеться в повідомленні.

Разом з тим, голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський в Facebook повідомив, що станом на 15:00 подача електроенергії в Авдіївці ще не відновлена.

"Наші електромонтажники виявили на нашій стороні 5 поривів і працюють зараз над ліквідацією пошкоджень", - написав він.

За словами Жебрівського, до електрогенератора підключені 13 об'єктів по місту.

О 16:00 планується включити помпи, щоб пустити в місто воду. Вода буде подаватися в неділю до 22:00.

"Плануємо, що завтра в Авдіївці будуть працювати всі школи", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 лютого за обстрілу з боку бойовиків відбулося пошкодження високовольтної ліній електропередач, в результаті чого Авдіївка залишилася без електропостачання. Також тимчасово припинено водопостачання міста.

Теплопостачання Авдіївки здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.

За даними ДСНС, з 11.00 було погоджено припинення вогню з обох сторін, після чого для ремонту високовольтних ліній були спрямовані ремонтні бригади.