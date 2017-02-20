На Львівщині зіткнулися фура та легковик, є постраждалі (фото)

Про це повідомляє поліція області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Subaru Legacy не вибравши безпечну швидкість, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка зупинилася перед дорожнім знаком "Стоп".

Читайте такожНа Харківщині водій насмерть збив чоловіка і втік з місця ДТП

Внаслідок ДТП водія легковика госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садна та рана обличчя». Пасажира, 35-річного львів’янина, госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, перелом сплетіння та основи черепа, забій головного мозку, мозкова кома».

Відзначається, що правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше на Харківщині в потрійній ДТП загинула жінка.