На Львівщині зіткнулися фура та легковик, є постраждалі (фото)
У Львівській області на автодорозі Київ - Чоп поблизу села Дуліби Стрийського району зіштовхнулися фура та легковий автомобіль.
Про це повідомляє поліція області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Subaru Legacy не вибравши безпечну швидкість, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка зупинилася перед дорожнім знаком "Стоп".
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Внаслідок ДТП водія легковика госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садна та рана обличчя». Пасажира, 35-річного львів’янина, госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, перелом сплетіння та основи черепа, забій головного мозку, мозкова кома».
Відзначається, що правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.