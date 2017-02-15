На Харківщині у потрійному ДТП загинула жінка

Неподалік від села Таранівка на трасі Харків-Мерефа-Павлоград сталася потрійна ДТП. Про це повідомили в обласній поліції, передає місцевий портал 057.ua.

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За інформацією кореспондента, зіткнулися автомобілі "ВАЗ-2101" та "Citroen Jumper". 59-річний водій "ВАЗ" обганяв автомобіль, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з "Citroen", після чого "копійку" відкинуло на автомобіль швидкої допомоги "УАЗ", який проїжджав повз.

Постраждав водій "ВАЗа" - його доставили в лікарню з черепно-мозковою травмою, струсом мозку, переломом правого стегна. Жінка-пасажир автомобіля "ВАЗ"(1946 року народження) загинула на місці аварії.