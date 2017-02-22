У центрі Києва сталася перестрілка: введено план "Перехоплення"

Як повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у м. Києві, о 14.00 до чергової частини Шевченківського управління поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Герцена та Мельникова чути постріли.

Слідчо-оперативна група на місці інциденту виявила автомобіль «Мазда», в якому кулями було пошкоджено водійське бокове й заднє скло. У салоні перебували двоє чоловіків, які внаслідок стрілянини не постраждали.

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«Попередньо встановлено, що вулицями рухалися дві іномарки. Пасажири «Мерседесу» кілька разів вистрілили у бік «Мазди» і втекли з місця», - йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що потерпілі від будь-яких пояснень відмовляються. Інформація про правопорушення зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського УП.

«Наразі проводиться перевірка та введений план «Перехоплення», - поінформували правоохоронці.