У Харкові згадують жертв теракту біля Палацу спорту (відео)

Про це повідомляє ТСН.

До місця, де пролунав вибух, прийшли близько двох сотень людей.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2015 року в Харкові під час мітингу, присвяченого пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО, біля Палацу спорту на проспекті Маршала Жукова стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. В результаті теракту загинули 4 людини і 9 отримали поранення. Правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні злочину.