У Харкові згадують жертв теракту біля Палацу спорту (відео)
19:03, 22 лютого 2017Інциденти
171 0
У Харкові згадують загиблих в теракті, який стався два роки тому біля Палацу спорту під час мітингу.
Харків / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
До місця, де пролунав вибух, прийшли близько двох сотень людей.
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2015 року в Харкові під час мітингу, присвяченого пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО, біля Палацу спорту на проспекті Маршала Жукова стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. В результаті теракту загинули 4 людини і 9 отримали поранення. Правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні злочину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter