На полігоні в Житомирській області в результаті вибуху гранати загинув військовий

Про це повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

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Встановлено, що на території полігону під час проведення підготовки тактичного поля для проведення стрільб сержант, який обіймав посаду радіотелефоніста військової частини, внаслідок розриву гранати РПГ-22 отримав смертельні тілесні ушкодження.

На місце події виїхала група прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури разом з експертами для проведення першочергових слідчих дій – огляду місця події, допиту свідків, вилучення усіх необхідних документів для проведення слідства.

Військова прокуратура Житомирського гарнізону внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом загибелі військовослужбовця за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військових службових осіб до військової служби в умовах особливого періоду).