На Львівщині підлітка збили і покинули на дорозі

Інцидент трапився 26 лютого, проте поліція повідомила про нього у понеділок. До Турківського відділення поліції близько шостої ранку звернулася мешканка одного з сіл району. Дівчина повідомила, що на проїжджій частині в селі Нижня Яблунька лежить непритомний 15-річний місцевий мешканець. Юнака доставили в лікарню, медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, садна та гематоми.

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Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Винуватцеві інциденту загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.