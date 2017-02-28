У Тернополі під час змагань з бойових мистецтв після нокауту впав у кому 16-річний спортсмен

Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вчора близько 10 години до Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої допомоги про те, що вони доправили в обласну дитячу лікарню 16-річного тернополянина із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, кома, суберальна гематома.

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Встановлено, що травму неповнолітній отримав під час змагань в спортивному клубі, що на вул. І. Франка у Тернополі на змаганнях із боксу в рамках Кубку ім. Шухевича.

Внаслідок нокауту суперника 16-річний тернополянин й отримав важкі травми. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.

За даними поліції, потерпілий уже впродовж трьох років тренується у СК «Характерник».

Працівники поліції досліджують всі обставини інциденту та проводять перевірку.

Як повідомляв УНІАН, восени 2016 року у Бердянську на уроці фізкультури померла шестикласниця.