У Харкові керівників заводу затримали на хабарі розміром 1 млн гривень

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції.

Повідомляється, що в поліцію звернувся директор комерційної структури. Він розповів, що заступник директора заводу і керівник відділу вимагають 1,5 мільйона гривень хабара.

Правоохоронці встановили, що між комерційною структурою і заводом був укладений договір поставки електрообладнання. У свою чергу, у директора цього товариства були договірні зобов'язання перед іншим підприємством, якому вони повинні поставити продукцію зазначеного заводу з встановленого угодою терміну. У разі прострочення термінів будуть нараховуватися штрафні санкції.

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"Знаючи про цих договірних відносинах, посадові особи заводу зажадали від директора товариства 1,5 млн гривень. Якщо керівник комерційної структури не погодиться на їх пропозицію, останні відмовляються виконувати поставку обладнання. Як наслідок - величезні штрафні санкції", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 28 лютого, заступника директора та начальника відділу заводу затримали під час отримання хабара - близько одного мільйона гривень в еквіваленті національної валюти.

На даний момент у службових кабінетах посадових осіб проводяться обшуки. Правоохоронці перевіряють причетність інших працівників заводу до кримінальним злочином.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.