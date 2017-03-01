Сутички між блокадниками та "тітушками" у Кривому Торці: поліція показала відео інциденту

Відповідне відео оприлюднила прес-служба поліції Донецької області.

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На відеозаписі видно "тітушок" у медичних масках. Крім того, можна побачити, як один із блокадників взяв рушницю й вистрілив у повітря, після чого "тітушки" втекли.

"Нацполіції за фактом приїзду гостей у хірургічних масках до блокувальників поїзда й організованої там бійки довелося втрутитися. Хтось робітник, хтось зізнається, що дали 100 гривень", - написав на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Вячеслав Аброськін повідомив про затримання 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади окупованих територій Донбасу.

28 лютого учасники блокади повідомляли на сторінці свого Штабу у Facebook, що озброєні "тітушки" почали у Кривому Торці штурм їхніх позицій переважаючими у 5-6 разів силами. «Отримав легке ножове поранення у ногу один із захисників редуту», нападники «намагаються захопити тепловози з вугіллям та знищити редут», - заявили у Штабі блокади.