У поліції повідомили про затримання 37 осіб, які напали на блокадників у Кривому Торці

Як інформує очільник донецької поліції на своїй сторінці у Facebook, сьогодні біля 13.20 до колл-центру 102 надійшло повідомлення від аноніма про те, що на залізничній станції Кривий Торець, де знаходяться учасники блокади, виник конфлікт.

За його словами, на місце виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Торецького відділення поліції.

«Станом на 14.40 поліцейські затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади. Встановлюються особи кожного учасника конфлікту. Ведеться перевірка», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожГройсман про блокаду поставок вугілля: ситуація контрольована і ми подолаємо штучну кризу

Також Аброськін повідомив, що станом на 15.00 одному з учасників блокади, 1971 року народження, була надана медична допомога. «Попередній діагноз: закритий перелом лівої ноги. З його слів, отримав під час падіння з потяга на станції Кривий Торець», - зауважив Аброськін.

Раніше учасники блокади повідомляли на сторінці свого Штабу у Facebook, що озброєні "тітушки" почали у Кривому Торці штурм їхніх позицій переважаючими у 5-6 разів силами.

«Отримав легке ножове поранення у ногу один із захисників редуту», нападники «намагаються захопити тепловози з вугіллям та знищити редут», - заявили у штабі.

Станом на 14.30, йдеться в повідомленні, «перші дві спроби штурму були відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту». «Більша частина так званих тітушок явно має ознаки військового вишколу, проте особистості нападників поки не встановлені. Штаб приймає всі заходи забезпечення безпеки та деблокування редуту, але прибуває допомога і до тітушок», - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних, по яких антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено.

Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів щонайменше 9 областей країни. У зв'язку з цим 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду вже засудили представники Євросоюзу і США. При цьому президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосили на неприпустимості такої форми протесту, оскільки вона прямо впливає на економіку країни і ризикує спровокувати негативні процеси, а саме - скорочення виробництва, втрату валютної виручки і зростання безробіття в металургії та енергетиці.