На Рівненщині копачі бурштину пошкодили залізничну колію - "Укрзалізниця"

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", на місці інциденту, біля колії, працювало близько 80 мотопомп, за допомогою яких видобувають бурштин. Внаслідок цього пошкоджене земляне полотно колії.

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"На місце видобутку бурштину прибули працівники поліції, але їх зустріла озброєна група із майже 400 осіб. Частина з них перешкоджала доступу до місця інциденту поліції та працівникам залізниці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2 березня залізничники спробують провести обстеження пошкодженої інфраструктури та оцінити завдані зловмисниками збитки. Про зазначений інцидент також повідомлено до Служби безпеки України.