У Харкові молодь двох районів намагалася влаштувати масову бійку (відео)

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Правоохоронцям, які прибули на місце, вдалося попередити масові заворушення. Але за півгодини неподалік від місця зіткнення пролунав постріл.

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У поліції запевняють, що раніше судимий 30-річний чоловік, який був у стані алкогольного сп'яніння, посварився з 21-річним хлопцем і поцілив йому в руку з пістолета. Стрілка затримали, а постраждалого відправили до лікарні.

Раніше повідомлялося, що в центрі Львова місцеві жителі побилися з білорусами.