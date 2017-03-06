У Харкові молодь двох районів намагалася влаштувати масову бійку (відео)
14:06, 06 березня 2017Інциденти
543 0
У Харкові в недільний вечір, в спальному районі міста, посеред парку близько 200 осіб хотіли влаштувати бійку.
Молодь двох районів в Харкові намагалася влаштувати масову бійку / ТСН
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Молодь двох районів в Харкові намагалася влаштувати масову бійку
Правоохоронцям, які прибули на місце, вдалося попередити масові заворушення. Але за півгодини неподалік від місця зіткнення пролунав постріл.
Читайте такожУ Житомирській області сталася масова бійка місцевих із "гастролерами", один чоловік загинув
У поліції запевняють, що раніше судимий 30-річний чоловік, який був у стані алкогольного сп'яніння, посварився з 21-річним хлопцем і поцілив йому в руку з пістолета. Стрілка затримали, а постраждалого відправили до лікарні.
Раніше повідомлялося, що в центрі Львова місцеві жителі побилися з білорусами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter