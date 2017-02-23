У центрі Львова місцеві жителі побилися з білорусами (відео)

У центрі Львова вночі біля готелю сталася бійка між місцевими жителями і громадянами Білорусі. Про це ТСН повідомили в прес-службі патрульної поліції міста.

"Близько 1:00 на оперативний номер 102 надійшло повідомлення, що відбувається масова бійка біля готелю "Львів" на проспекті Чорновола", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, між громадянами виник конфлікт, який переріс у бійку.

До того ж один із місцевих мешканців агресивно поводився щодо поліцейських та обзивав їх, на 31-річного чоловіка було складено протокол за дрібне хуліганство.

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Пізніше також стало відомо, що вранці з забоями до лікарів звернулися троє білорусів, яких після надання меддопомоги відпустили.

Наразі усі особи, які брали участь у бійці, встановлені, правоохоронці встановлюють усі подробиці інциденту.

Своєю чергою активіст і депутат Львіської міськради Ігор Зінкевич написав на сторінці пабліку "Варта" у Facebook, що нібито у бійці були замішані люди, які представлялися націоналістами. Також була інформація, що в інциденті брали участь представники "Правого сектора", проте її спростували в організації.

"Окрім того, що білоруси були в алкогольному сп'янінні і о другій ночі поверталися в готель, кричали і поводилися хамськи, так там дійсно був автобус, який повернувся з мітингу з Києва, всі люди - Львів і Львівська область, білорусам зробили зауваження, але білоруси не розуміли українську мову і не розуміли, що їм пояснюють, і тоді все почалося", - додав Зінкевич.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомлялося раніше, в Одесі затримали дезертира, який розбив кілька автомобілів під час бійки в центрі міста.