У Кривому Розі затримали чоловіка, який зберігав арсенал зброї із зони АТО "у якості сувенірів"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що в одному з кооперативів в селищі Марьянівка Криворізького району 47-річний громадянин зберігає арсенал зброї.

В результаті санкціонованого обшуку, який було проведено у неділю, 5 березня, у металевому сейфі були виявлені 54 набої калібру 7,62 мм, призначені для стрільби з гвинтівки «СВД», в магазині від автомату Калашникова – 23 набої калібру 7,62 мм, дві пластикові підставки для набоїв зі 100 набоями калібру 9 мм, призначені для стрільби з пістолету «ПМ», по 50 штук в кожній підставці. В поліетиленовому пакеті також було виявлено 56 набоїв калібру 7,62 мм, призначені для стрільби з пістолету «ТТ», 2 електродетонатори, 2 димові шашки та гранатомет РПГ-18.

Читайте такожНа Дніпропетровщині поліцейські вилучили у волонтера арсенал зброї (фото)

Як пояснив господар домоволодіння, все це він привіз із зони АТО з 2015 року по 2016 роки під час зайняття волонтерською діяльністю, та зберігав їх у якості сувенірів. Було встановлено, що чоловік ніде не працює, раніше судимим не був.

Наразі громадянин затриманий. Всі вилучені набої, боєприпаси та зброю було опечатано та направлено для проведення судово-балістичної експертизи з метою вирішення питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за ст. 263 ч. 1 КК України (незаконне носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.