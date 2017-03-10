За георгіївські стрічки: ветеран АТО побив генерала з громадської ради при Міноборони (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Роман Синіцин.

За його словами, ця рада регулярно отримує фінансування з бюджету й "пиляє" мільйони гривень щороку. Проте реальні бійці АТО й волонтери почали цікавитись і моніторити її діяльність. Й, як з'ясувалося, вона на бюджетні гроші влаштовує проросійські "ватні заходи", зрежисовані в Москві.

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За словами Синіцина, коли сьогодні заговорили про георгіївські стрічки - "діди стали на амбразуру і почали волати про: "это почетно", "кто дал вам право называть их колорадскими".

"В результаті невідомий ветеран російсько-української війни розбив генералу Палію є******к", - йдеться у повідомленні волонтера.

Волонтер Максим Діженко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео бійки.

У свою чергу "Громадське" назвало ім'я учасника бойових дій на Донбасі -Дмитро Різниченко. Це він влаштував бійку в київському Домі офіцерів під час публічного звіту Держслужби у справах ветеранів за 2016 рік.

"Приводом для суперечок стали звинувачення з боку Різниченка на адресу "Організації ветеранів України" та її очільника –екс-депутата від Компартії України Петра Цибенка в організації у минулому році в Києві "путінського флешмобу з колорадськими стрічками" на гроші з українського бюджету", - йдеться у повідомленні.



