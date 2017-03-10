Названо попередню причину вибуху на шахті у Львівській області

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Після огляду місця трагедії експертною, державною та іншими відомчими комісіями було виявлено, що до відпускної лебідки було задіяно кабель, що не відповідав правилам експлуатації та правилам безпеки роботи в шахті", - йдеться у його повідомленні.

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За словами Волинця, 10 метрів цього кабелю просто зникло на стику лави та конвеєрного 119 штреку. Це, на його думку, було зроблено для того, щоб приховати одну з реальних причин аварії.

"На мою тверду думку, науково-технічний центр у м. Львів, погоджуючи схему провітрювання на 133 лаві та прилеглих виробках, допустив помилку. Цим і було закладено міну уповільненої дії, що спрацювала в момент збігу двох факторів: високий рівнь метану та наявність іскри", - переконаний він.

Тому, продовжив Волинець, деякі шахтарі загинули внаслідок утворених газів після горіння метану.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2017 року на шахті №10 "Степова" об'єднання держпідприємства "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більш як 20 людей. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.