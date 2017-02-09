"Судний день для Пугачова": в Дніпрі сьогодні будуть судити підозрюваного в розстрілі патрульних (відео)
14:01, 09 лютого 2017Інциденти
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Попереднє засідання відклали, щоб посилити заходи безпеки. 34-річного колишнього бійця батальйону "Торнадо" судитимуть відразу за п'ятьма статтями.
Судний день для Пугачова / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зокрема, за вбивство двох поліцейських у вересні минулого року і за замах на водія маршрутки, який намагався його зупинити.
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Нагадаємо, 25 вересня в Дніпрі двоє патрульних зупинили чоловіка за порушення ПДР, той відкрив стрілянину по патрульним. В результаті поліцейський загинув на місці, його напарниця померла на операційному столі.
Підозрюваним виявився Олександр Пугачов, колишній боєць "Торнадо", який знаходився у розшуку за скоєння інших тяжких злочинів.
В Дніпрі сьогодні будуть судити підозрюваного в розстрілі патрульних
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