"Судний день для Пугачова": в Дніпрі сьогодні будуть судити підозрюваного в розстрілі патрульних (відео)

14:01, 09 лютого 2017
Інциденти
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Попереднє засідання відклали, щоб посилити заходи безпеки. 34-річного колишнього бійця батальйону "Торнадо" судитимуть відразу за п'ятьма статтями.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, за вбивство двох поліцейських у вересні минулого року і за замах на водія маршрутки, який намагався його зупинити.

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Нагадаємо, 25 вересня в Дніпрі двоє патрульних зупинили чоловіка за порушення ПДР, той відкрив стрілянину по патрульним. В результаті поліцейський загинув на місці, його напарниця померла на операційному столі.

Підозрюваним виявився Олександр Пугачов, колишній боєць "Торнадо", який знаходився у розшуку за скоєння інших тяжких злочинів.

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Теги: #суд#Дніпро#Пугачов