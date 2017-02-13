На Рівненщині демонстрація військовим гранати закінчилася вибухом і шістьма постраждалими в місцевому кафе (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненщини, наразі встановлено, що в кафе того вечора відпочивала компанія з трьох чоловіків. Серед них був військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Він з кишені куртки дістав гранату та почав демонструвати її присутнім. Із власної необережності чоловік витягнув чеку з гранати і кинув її під стіл. Унаслідок вибуду шістьох осіб, троє з яких перебували за сусіднім столиком, доставили до лікарні.

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Осколкові поранення різних частин тіла дістали 18-ти, 34-ох та 32-річні чоловіки і 32-річна жінка. Після надання медичної допомоги лікарями Рівненської обласної клінічної лікарні вони були відпущені додому.

Також поранення обох ніг, лівої кисті та грудної клітки отримав і 28-річний місцевий мешканець, який теж має відношення до військової служби. У самого власника боєприпасу діагностували осколкові поранення обличчя, осколкові поранення та рвані рани обох ніг. Обох чоловіків госпіталізували в торакальне відділення обласної лікарні.

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Спеціалісти під час огляду місця події встановили, що вибухнула граната РГД-5.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі розглядається питання щодо скерування кримінального провадження для

розслідування до військової прокуратури або здійснення нею процесуального керівництва.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Крім того, під час огляду місця події поліцейські виявили в рюкзаку, що належить одному із військовослужбовців, освітлювальні патрони промислового виробництва.