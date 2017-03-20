На Львівщині чоловік викрав автомобіль і врізався в електроопору

У Львівській області чоловік, керуючи викраденим автомобілем, зіткнувся з електроопорою. Про це повідомляє поліція області.

Так, із заявою про крадіжку свого автомобіля ВАЗ- 2106 звернувся 43-річний мешканець одного з сіл району. За словами заявника, автомобіль був викрадений вночі з його подвір’я.

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Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 24-річний племінник потерпілого, мешканець того ж села. Зловмисник викрав авто та поїхав у сусіднє село, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з електроопорою. Автомобіль отримав технічні пошкодження, водій, не постраждав.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України", - сказано в повідомленні.

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