У Львові 18-річний водій врізався в огорожу горілчаного заводу

У Львові 15 березня о 21:00 на вулиці Кордуби, 6, 18-річний мешканець міста, який близько місяця тому отримав посвідчення водія, не впорався з керуванням в’їхав у цегляну огорожу заводу, повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

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Внаслідок ДТП водія госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозгу легкого ступення, забійна рана лобної ділянки, відкритий перелом правого надколінника».

Чотирьох пасажирів, мешканців Львова, віком 17, 17, 16 та 14 років, доставлено в одну з місцевих лікарень. Трьох з них госпіталізовано, четвертого 17-річного пасажира після огляду лікарів відпущено додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.