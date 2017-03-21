У харківському метро п'яний чоловік влаштував стрілянину

У Харкові 20 березня близько 19:45 на станції метро "Південний вокзал" сталася стрілянина, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"20 березня о 19:45 в Холодногірський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в цокольному приміщенні метро «Південний вокзал» чутно постріли. Як з'ясували правоохоронці, 31-річний житель Харківської області вистрілив із травматичного пістолета і потрапив незнайомцеві в ногу", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що 29-річний потерпілий був доставлений в лікарню з пораненням стопи. У підозрюваного вилучили речові докази – спецзасіб і гумову кулю.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року", - інформують в Нацполіції.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харкові розшукують невідомого, який кинув в аптеку гранату. Попередньо встановлено, що невідомий кинув у приміщення аптеки гранату "РГД-5". З місця події вилучено уламки корпусу, кільце з чекою та інші речові докази.