Вибухи у Балаклії: версію про безпілотник підтвердили свідки СБУ

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що встановлено свідків, які бачили, що на склад з боєприпасами у Бакалії були скинуті засоби, що спричинили вибухи. Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав на прес-конференції.

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"На цю хвилину триває робота слідчо-оперативної групи зведеної. За попередніми висновками керівника слідчо-оперативної групи, все-таки на перше місце виступає версія про вчинення невстановленими особами, скажімо так, хоча ми здогадуємося, в чиїх інтересах це могло бути вчинено, навмисних дій", - заявив Грицак.

За словами голови СБУ, відкрито кримінальне провадження за статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

"Вжитими заходами, я можу сказати вже те, що встановлено свідків, які бачили, як на склади 65-го арсеналу з літального апарату скинули засоби, які пізніше ініціювали вибухи і детонацію", - заявив Грицак.