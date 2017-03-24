Матіос про пожежу на арсеналі в Балаклії: слідчі допитали усіх чергових тієї ночі
Слідчі допитали усіх чергових в ніч виникнення пожежі та вибухів на складах боєприпасів на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Львові повідомив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, наразі відпрацьовуються версії та вивчаються причини події.
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«Допитані, всі встановлені та вже доставлені до місць перебування слідчої групи члени добового наряду», - сказав головний військовий прокурор.
«Робоча версія залишається - диверсія», - підкреслив Матіос.
Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Жертв серед військовослужбовців і цивільного населення не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу.
Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу, і зазначив, що пожежа триватиме до 7 діб.
Ближче до вечора 23 березня в Міноборони повідомили, що інтенсивність вибухів на складах боєприпасів зменшилася, і вже можна починати готуватися до локалізації пожежі.
Сьогодні у прес-службі Міноборони повідомили, що інтенсивність вибухів на території військового арсеналу у Балаклії значно зменшилася, розпочато розмінування прилеглої до складів території.