Матіос про пожежу на арсеналі в Балаклії: слідчі допитали усіх чергових тієї ночі

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Львові повідомив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, наразі відпрацьовуються версії та вивчаються причини події.

Читайте такожСитуація в Балаклії: 600 поліцейських і бійців Нацгвардії патрулюють вулиці евакуйованого міста (відео)

«Допитані, всі встановлені та вже доставлені до місць перебування слідчої групи члени добового наряду», - сказав головний військовий прокурор.

«Робоча версія залишається - диверсія», - підкреслив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців і цивільного населення не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу, і зазначив, що пожежа триватиме до 7 діб.

Ближче до вечора 23 березня в Міноборони повідомили, що інтенсивність вибухів на складах боєприпасів зменшилася, і вже можна починати готуватися до локалізації пожежі.

Сьогодні у прес-службі Міноборони повідомили, що інтенсивність вибухів на території військового арсеналу у Балаклії значно зменшилася, розпочато розмінування прилеглої до складів території.