Ситуація у Балаклїї залишається складною - Чечоткін

Ситуація у Балаклії Харківської області, де вночі 23 березня на території військового арсеналу сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, залишається складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін сказав під час Години запитань до уряду у парламенті.

За його словами, ситуація у місті наразі залишається "складною".

"Вибухи на території арсеналу продовжуються, але їх інтенсивність значно зменшилася", - сказав голова ДСНС.

Чечоткін зазначив, що з метою запобігання надзвичайних ситуацій поблизу арсеналу у Балаклії було відключено від газопостачання, призупинено роботу 29 потенційно небезпечних об'єктів.

Також тимчасово було припинено рух потягів через станцію Балаклія, автомобільний транспорт спрямовано в об'їзд зони надзвичайної ситуації, а повітряний простір у радіусі 40 кілометрів закрито.

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"Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено понад 1,3 тис. осіб та 230 одиниць техніки", - сказав Чечоткін.

Він також додав, що, за попередніми даними, внаслідок потрапляння снарядів та виникнення пожеж, зруйновано 12 приватних господарських споруд. Вибуховою хвилею та уламками боєприпасів було частково пошкоджено покрівлі й вікна у багатоповерхових і приватних будинках, школі, в будівлях залізничній станції, молокозаводі та інших об'єктах, розташованих поблизу арсеналу.

Крім того, Чечоткін повідомив, що на випадок ускладнення ситуації у резерві утримується пожежно-рятувальний загін чисельністю 250 осіб і 65 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Сьогодні Чечоткін повідомив, що під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.

Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу, і зазначив, що пожежа триватиме до 7 діб.

Сьогодні у прес-службі Міноборони повідомили, що інтенсивність вибухів на території військового арсеналу у Балаклії значно зменшилася, розпочато розмінування прилеглої до складів території.