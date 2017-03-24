Потужні вибухи на складі боєприпасів у Балаклії показали з висоти пташиного польоту (відео)
14:51, 24 березня 2017Інциденти
2340
Масштаби пожежі та вибухів на військовому складі вражають.
У Балаклії загорівся склад боєприпасів / Скріншот
У мережі опубліковані нові відео вибухів на складах боєприпасів у Балаклії Харківської області, зняті за допомогою дронів.
Читайте такожСитуація у Балаклїї залишається складною - Чечоткін
На відеозаписах, опублікованих на YouTube-каналі, можна побачити потужні вибухи боєприпасів на складі боєприпасів на Харківщині.
Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Жертв серед військовослужбовців не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Сьогодні голова ДСНС Чечоткін повідомив, що під зруйнованими конструкціями будівлі в Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибухи на складі боєприпасів під Харковом