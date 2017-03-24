Потужні вибухи на складі боєприпасів у Балаклії показали з висоти пташиного польоту (відео)

У мережі опубліковані нові відео вибухів на складах боєприпасів у Балаклії Харківської області, зняті за допомогою дронів.

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На відеозаписах, опублікованих на YouTube-каналі, можна побачити потужні вибухи боєприпасів на складі боєприпасів на Харківщині.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Сьогодні голова ДСНС Чечоткін повідомив, що під зруйнованими конструкціями будівлі в Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.