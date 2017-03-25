Поліція затримала мародера в Балаклії: чоловік пограбував школу

У Балаклії Харківської області співробітники поліції батальйону поліції особливого призначення затримали чоловіка, який пограбував школу і сусіда. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Близько 23:00 під час патрулювання міста правоохоронці виявили біляоднієї з господарських споруд дрібну техніку. Власником приміщення виявився 52-річний місцевий житель. Під час перевірки, при огляді споруди та помешкання чоловіка, було виявлено та вилучено 4 комп’ютери та системні блоки, коробка ледламп. Наразі встановлено, що частину майна зловмисник виніс з сусідської квартири, решту з Балаклійськоїзагальноосвітньої школи № 6", - сказано в повідомленні.

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На теперішній час проводяться першочергові слідчі дії щодо встановленняпотерпілих. Вирішується питання щодо повідомлення про підозрузатриманому у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, вночі 23 березня в Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

У ДСНС прогнозували, що території населених пунктів в Балаклійському районі розчистять від вибухонебезпечних предметів до неділі, 26 березня.