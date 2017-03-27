Португалець намагався вивезти з України старовинну шаблю початку 19 століття

Старовинну шаблю попередньо початку 19 століття, яку намагався незаконно перемістити через кордон громадянин Португалії, виявили вчора прикордонники Луцького загону у взаємодії зі співробітниками СБУ.

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Як повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, старовинний предмет було знайдено в конструктивних особливостях автомобіля «Мерседес», який прямував з України через пункт пропуску «Ягодин».

Попередню інформацію про можливе незаконне переміщення культурних цінностей з території України прикордонники отримали заздалегідь від співробітників СБУ.

Шаблю, оздоблену, ймовірно, дорогоцінним камінням, та футляр для неї водій заховав під обшивкою багажного відділення автомобіля. Чоловіка разом з виявленим предметом передали до СБУ, йдеться в повідомленні.