У Балаклії сапери продовжують розчищення території військової частини – Міноборони

Ситуація у Балаклії Харківської області контрольована, сапери продовжують розчищення технічної території військової частини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

«Ситуація на даний момент контрольована. Військові сапери завершили зачищення військового містечка та адміністративної території арсеналу. Зараз продовжують зачищення технічної території військової частини», - повідомив він.

Праута також зазначив, що над ліквідацією наслідків надзвичайної події працює 11 груп розмінування та 10 одиниць спеціальної техніки.

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«Іде постійне нарощування сил і засобів. До кінця тижня до зачищення території буде залучено 120 військових саперів. Усі військовослужбовці інженерних військ, які наразі виконують завдання з ліквідації наслідків надзвичайної події в Балаклії, мають професійний досвід та відповідну підготовку, брали участь у миротворчих операціях та залучались до розмінування в районі проведення АТО», - додав він.

Речник також повідомив, що на місці події у Балаклії також продовжують працювати офіцери структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей зазнали поранень.