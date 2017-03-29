"Яка ж я к*рва?": продавщиця з Дніпра заявила, що вдарила вдову бійця АТО не за українську мову (відео)

Продавщиця з Дніпра, яка побила багатодітну вдову кіборга Ганну Счасную за те, що та спілкувалася українською мовою, розповіла власний варіант того, що сталося. Відео з допиту на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував Валентин Іщенко.

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За словами жінки, Анна дійсно зайшла до неї в павільйон, щоб купити червоно-чорні стрічки. Продавець часто запитувала, що розлютило вдову "кіборга". За словами жінки, Анна несподівано почала кричати на неї за те, що вона не розуміє української, хоча повинна знати дві мови - державну і англійська.

"Вона почала кричати, ображати мене за те, що я не розумію українську. Я зрозуміла, що жінка роздратована. Запропонувала: "Давайте я не буду продавати, ви не будете купувати, і ми мирно розходимося. Але це викликало ще більшу бурю емоцій. Вона сказала, що зараз зніме мене на телефон, і я повинна назвати себе тупою к*рвою. Я підійшла до неї, взяла її за руку з телефоном і сказала, що не хочу, щоб вона мене знімала, попросила вийти з приміщення", - розповіла продавець.

За словами продавця, несподівано Анна вчепилася нігтями в руку і обличчя, і почала його обдирати.

"Я намагалася відсунути її від себе - вона вкусила мене за палець і вчепилася в руку. Відсуваючи її, я намагалася штовхнути, але нічого не виходило. Я взяла за косу. Я тягнула її за волосся, а вона вчепилася пазурами у руку", - розповіла продавець.

Продавець зазначила, що не зривала сережку з Анни. Швидше за все, вона злетіла під час бійки. Жінка зазначила, що колір стрічок тут ні до чого. І проти україномовних людей вона не має нічого проти.

"Тут ні при чому червоні стрічки. Я про це навіть не думала. Тут ні при чому українська мова. У мене сестра україномовна. Просто від того, що людина обзивала мене ... Яка ж я к*рва? За що? Я вибачаюся перед нею, звичайно, але будь-яка людина так вчинила", - висловилася продавщиця.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами постраждалої Ганни, вона зайшла на ж/м Парус-2 з двома дітьми купити в магазині червоно-чорну стрічку і попросила продавщицю відповідати їй українською. Через це і виник конфлікт. Нагадаємо, що чоловік Ганни, батько п'ятьох дітей, кіборг Андрій Широков ("Сім'янин") в 2016 році загинув у боях на Світлодарській дузі. У рамках розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) встановлено двох свідків конфлікту, який стався 25 березня в одному з магазинів Дніпра.