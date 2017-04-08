Українок намагалися вивезти в ОАЕ з метою сексуальної експлуатації

20:04, 08 квітня 2017
Інциденти
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В Одеському аеропорту поліцейські затримали двох осіб, які займалися переправленням молодих одеситок за кордон.

Дівчатам обіцяли платити 8-10 тис. дол. в місяць / belfasttelegraph.co.uk

 В Одесі правоохоронці сьогодні затримали двох осіб при спробі переправити до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) українок з метою подальшої сексуальної експлуатації.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби, в міжнародному аеропорту «Одеса» затримано громадянина України і його спільника, які намагалися переправити до Дубаю двох громадянок України з метою їх сексуальної експлуатації. Дівчатам обіцяли платити 8-10 тис. дол. на місяць.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Одеської області, встановлено, що один із затриманих займався підбором, вербуванням і переправленням молодих одеситок за кордон.

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«Поліцейські затримали 20-річного жителя Полтавської області на гарячому - під час спроби вивезення двох громадянок України до Об'єднаних Арабських Еміратів. Встановлено, що, використовуючи уразливий стан двох дівчат 26 та 27 років, чоловік завербував їх і намагався переправити до міста Дубай», - повідомили у відділі.

Також поліцейські з'ясували, що даний громадянин завербував ще двох дівчат 20 і 24 років, яких планував переправити до Туреччини і далі з метою подальшої сексуальної експлуатації у нічних закладах Кіпру.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюється коло осіб, причетних до скоєння даного кримінального злочину.

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Теги: #Одеса#ОАЕ#сексуальна експлуатація