У Львові в квартирі багатоповерхівки виявлено 5 кілограмів ртуті та 400 патронів

У Львові працівники поліції виявили в одній з квартир багатоповерхового будинку ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 патронів калібру 5,6 мм сучасного взірця.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 10 квітня в квартирі по вул. Драгана працівники поліції виявили ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 набоїв до дрібнокаліберної зброї. Слідчою групою і працівниками ДСНС ртуть і набої з місця події вилучені. По даному факту проводяться слідчі дії. Походження набоїв сучасного взірця і ртуті – з‘ясовують правоохоронці.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Нацполіції області, помешкання, в якому виявили ртуть і набої, належить 51-річній львів’янці.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.