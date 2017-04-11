На Одеському авіаційному заводі проходять обшуки

Правоохоронці проводять обшуки на державному підприємстві «Одеський авіаційний завод». Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, наразі перевіряється версія про розтрату майна і коштів Одеським авіаційним заводом.

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«Слідчі прокуратури Одеської області розслідують кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата, заволодіння майном)», - повідомили в прес-службі.

У зв'язку з цим, на підставі постанови суду слідчі прокуратури спільно з працівниками Управління СБУ в області проводять обшуки.

За даними представника громадської організації «Люстраційна комісія Одеської області», який був присутній при проведенні слідчих дій, правоохоронці виявили в кабінеті одного із керівників підприємства вогнепальну зброю – пістолет Марголіна, патрони до нього і глушник.

Сам керівник заперечує, що зброя належить йому. Вилучене направлено на експертизу. Слідчі дії тривають.

Довідка УНІАН. Одеський авіаційний завод - державне підприємство військово-промислового комплексу України. Здійснює модернізацію, ремонт і технічне обслуговування авіатехніки. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки країни.