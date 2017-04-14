На Львівщині восьмикласниця загинула внаслідок падіння з даху багатоповерхівки

У райцентрі Стрий на Львівщині сьогодні, 13 квітня, загинула 14-річна місцева жителька, яка впала з даху багатоповерхівки.

Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, близько 17.30 до працівників поліції надійшло повідомлення про те, що даху дев‘ятиповерхового житлового будинку на вул. Коссака впала дівчина-підліток.

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Медики і оперативники, які прибули на місце, констатували смерть дитини від отриманих травм. Загиблою виявилася учениця 8-го класу однієї з шкіл Стрия.

Наразі встановлюються всі обставини загибелі дитини, відпрацьовується версія самогубства, а також можлива участь підлітка у небезпечному так званому квесті «Синій кит», учасники якого наносять собі тілесні ушкодження.

Правоохоронці вивчають умови проживання дитини та з‘ясовують всі обставини її загибелі.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.