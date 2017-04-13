На Харківщині шестирічного хлопчика насмерть придавило меморіальною дошкою
10:45, 13 квітня 2017Інциденти
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Хлопчик розхитував дошку, що коштувало йому життя.
Півтораметрова конструкція убила дитину / Фото УНІАН
У Харківській області загинув шестирічний хлопчик, на якого в парку впала меморіальна плита.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП в Харківській області, подія сталася в Краснограді вчора, 12 квітня, близько 18.00.
За відомостями поліції, жінка з шестирічним сином гуляли в міському парку, де встановлені меморіальні дошки. Хлопчик підбіг до одної з дошок та почав її розхитувати. Півтораметрова конструкція впала на дитину та придавила її. Під тяжкістю монумента хлопчик загинув.
Відкрито провадження за статтею 115 з поміткою «нещасний випадок» та частина 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.
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